Власти Украины больше не могли сдвигать сроки наступательной операции, поскольку им требуется показать западным партнёрам какие-либо успехи до прихода зимы. Об этом пишет The Washington Post.
По словам обозревателей издания Дэвида Стерна и Саманты Шмидт, Киев осознаёт, что наступление украинской армии приведёт к "большим человеческим жертвам и потери вооружений". При этом они подчеркнули: ВСУ вынуждены продемонстрировать странам Запада способность продолжать противостояние с Москвой.
"Киев намерен зафиксировать крупные успехи на поле боя летом и осенью, до наступления суровой зимы", — сказано в публикации.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил в интервью Pravda.Ru, что США будут довольны, если украинским боевикам удастся захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и устроить ядерный шантаж.
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