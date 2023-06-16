WP: Киев не мог отложить контрнаступление ВСУ из-за необходимости добиться результатов до зимы

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Украины больше не могли сдвигать сроки наступательной операции, поскольку им требуется показать западным партнёрам какие-либо успехи до прихода зимы. Об этом пишет The Washington Post.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам обозревателей издания Дэвида Стерна и Саманты Шмидт, Киев осознаёт, что наступление украинской армии приведёт к "большим человеческим жертвам и потери вооружений". При этом они подчеркнули: ВСУ вынуждены продемонстрировать странам Запада способность продолжать противостояние с Москвой.

"Киев намерен зафиксировать крупные успехи на поле боя летом и осенью, до наступления суровой зимы", — сказано в публикации.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил в интервью Pravda.Ru, что США будут довольны, если украинским боевикам удастся захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и устроить ядерный шантаж.