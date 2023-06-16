WSWS: контрнаступление Киева за 10 дней стало кровавой баней для солдат ВСУ

Наступательные действия украинской армии за 10 дней обернулись "кровавой баней" для военнослужащих ВСУ, сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS).

Фото: Mil.gov.ua

Как подчёркивается в статье, Киев отправил на линию соприкосновения большое количество новобранцев, которые не успели завершить подготовку и ещё не набрались опыта ведения боевых действий.

Автор публикации Андре Деймон пояснил, что Вашингтон на фоне неудач ВСУ стал называть "огромным триумфом" захват и удержание крошечных деревень на протяжении нескольких часов украинскими боевиками.

"За 10 дней наступление превратилось в кровавую баню для солдат ВСУ", — отмечается в материале.

Ранее обозреватели The Washington Post проинформировали, что Киев больше не мог сдвигать сроки контрнаступления из-за необходимости показать западным партнёрам какие-либо успехи до прихода зимы.