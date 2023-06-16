Наступательные действия украинской армии за 10 дней обернулись "кровавой баней" для военнослужащих ВСУ, сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS).
Как подчёркивается в статье, Киев отправил на линию соприкосновения большое количество новобранцев, которые не успели завершить подготовку и ещё не набрались опыта ведения боевых действий.
Автор публикации Андре Деймон пояснил, что Вашингтон на фоне неудач ВСУ стал называть "огромным триумфом" захват и удержание крошечных деревень на протяжении нескольких часов украинскими боевиками.
"За 10 дней наступление превратилось в кровавую баню для солдат ВСУ", — отмечается в материале.
Ранее обозреватели The Washington Post проинформировали, что Киев больше не мог сдвигать сроки контрнаступления из-за необходимости показать западным партнёрам какие-либо успехи до прихода зимы.
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