Новая Каховка: бомбовый удар ВКС РФ по объектам ВСУ на правом берегу Днепра и стрельба в небо

Новое видео из Новой Каховки представляют военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

На кадрах стрельба в небо и мощный бомбовый удар Воздушно-космических войск России по объектам военной инфраструктуры ВСУ на правом берегу Днепра.

Как видно на ролике, стрельбу ведут по беспилотным аппаратам, а не по "диверсантам", якобы попытавшимся высаживаться на левом берегу. Также сообщается, что на месте российских ударов на оккупированной Киевом части территории Херсонской области началось сильное возгорание.