Новое видео из Новой Каховки представляют военные корреспонденты издания "Русская Весна".
На кадрах стрельба в небо и мощный бомбовый удар Воздушно-космических войск России по объектам военной инфраструктуры ВСУ на правом берегу Днепра.
Как видно на ролике, стрельбу ведут по беспилотным аппаратам, а не по "диверсантам", якобы попытавшимся высаживаться на левом берегу. Также сообщается, что на месте российских ударов на оккупированной Киевом части территории Херсонской области началось сильное возгорание.
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