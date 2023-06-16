Эксперт назвал самое уязвимое место немецкого танка Leopard

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бронезащита натовских танков "Леопард", которыми Германия снабдила ВСУ, имеет серьёзные недостатки.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Об этом сообщил обозреватель Дмитрий Конаныхин, проанализировав снимки танков Leopard, подбитых при "контрнаступлении" украинской армии на Херсонском направлении.

При увеличении определённых участков снимков, можно обнаружить, что в некоторых местах толщина крыши тяжёлой машины составляет всего 20 миллиметров, пишет военный блогер на своём аккаунте мессенджера.

"Ещё более въедливый студент, который не пропускал лекции по термическому отпуску, обнаружит очевидное-невероятное: повышенную хрупкость броневой стали", — отметил Конаныхин.

Он делает вывод, что "взрывная волна фугаса не вдавила, а сломала эту консервную банку".

Берлин жёстко обманул "потомков древнейшей цивилизации на планете", поставив "игрушечные" танки, подчеркнул аналитик.

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