Бронезащита натовских танков "Леопард", которыми Германия снабдила ВСУ, имеет серьёзные недостатки.
Об этом сообщил обозреватель Дмитрий Конаныхин, проанализировав снимки танков Leopard, подбитых при "контрнаступлении" украинской армии на Херсонском направлении.
При увеличении определённых участков снимков, можно обнаружить, что в некоторых местах толщина крыши тяжёлой машины составляет всего 20 миллиметров, пишет военный блогер на своём аккаунте мессенджера.
"Ещё более въедливый студент, который не пропускал лекции по термическому отпуску, обнаружит очевидное-невероятное: повышенную хрупкость броневой стали", — отметил Конаныхин.
Он делает вывод, что "взрывная волна фугаса не вдавила, а сломала эту консервную банку".
Берлин жёстко обманул "потомков древнейшей цивилизации на планете", поставив "игрушечные" танки, подчеркнул аналитик.
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