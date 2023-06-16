Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов здоров и продолжает выполнять свои рабочие задачи, следует из заявления спикера ведомства Андрея Юсова.
По его словам, руководитель ГУР "полон планов", а свободное время для него — большая редкость. Юсов утверждает, что Буданов полностью погружён в работу.
"Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит", — подчеркнул спикер ГУР во время телемарафона на украинском телевидении.
Ранее стало известно, что Буданов получил ранение 29 мая во время атаки Вооружённых сил России. По данным РИА Новости, главу ГУР Украины доставили на лечение в Германию, его состояние оценивается врачами как тяжёлое.
В конце мая журналист Юлия Витязева сообщила, что армия РФ поразила один из центров принятия решений на Украине — штаб Главного управления разведки.
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