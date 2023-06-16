Спикер ГУР Украины Юсов утверждает, что Буданов здоров и полон планов

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов здоров и продолжает выполнять свои рабочие задачи, следует из заявления спикера ведомства Андрея Юсова.

Фото: klymenko-time.com

По его словам, руководитель ГУР "полон планов", а свободное время для него — большая редкость. Юсов утверждает, что Буданов полностью погружён в работу.

"Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит", — подчеркнул спикер ГУР во время телемарафона на украинском телевидении.

Ранее стало известно, что Буданов получил ранение 29 мая во время атаки Вооружённых сил России. По данным РИА Новости, главу ГУР Украины доставили на лечение в Германию, его состояние оценивается врачами как тяжёлое.

В конце мая журналист Юлия Витязева сообщила, что армия РФ поразила один из центров принятия решений на Украине — штаб Главного управления разведки.