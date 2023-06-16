Сахалинские эксперты из Центра беспилотных технологий разработали FPV-беспилотник с названием "Лютик-Камикадзе".
БПЛА имеет систему сброса с возможностью дистанционного управления, а главное его предназначение — "путешествие в один конец", правда, инженеры сделали так, чтобы дрон можно было использовать не раз.
Решение направлено на повышение эффективности использования FPV-дронов. Разведчики в зоне спецоперации и многие другие подразделения испытывают серьёзную нехватку дронов такого типа, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на военного эксперта Константина Сивкова.
"Сейчас много дронов появляется. Лютик — это дрон тактического радиуса действия небольшой дальности, с небольшой боевой частью аккумулятивного типа бронированной серии", — отметил он.
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