Правительство Болгарии намерено усилить поддержку мер Евросоюза, ориентированных на снабжение боеприпасами киевского режима.
Из заявления нового министра обороны Болгарии Тодора Тагарева следует, что страна присоединится к коалиции Европейского оборонного агентства, пишет Politico.
Тагарев выразил мнение о том, что Болгария в состоянии обеспечить часть боеприпасов, в которых нуждается Украина. Однако, окончательное политическое решение по данному вопросу ещё не принято, резюмировал глава оборонного ведомства.
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