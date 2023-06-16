Новый министр обороны Болгарии Тагарев намерен поставлять оружие Украине

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Правительство Болгарии намерено усилить поддержку мер Евросоюза, ориентированных на снабжение боеприпасами киевского режима.

Фото: turistas.me

Из заявления нового министра обороны Болгарии Тодора Тагарева следует, что страна присоединится к коалиции Европейского оборонного агентства, пишет Politico.

Тагарев выразил мнение о том, что Болгария в состоянии обеспечить часть боеприпасов, в которых нуждается Украина. Однако, окончательное политическое решение по данному вопросу ещё не принято, резюмировал глава оборонного ведомства.