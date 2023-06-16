Сальдо пошутил, что стал приманкой для отработки перехвата высокоточных ракет Storm Shadow

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военнослужащие "нашли противоядие" от британских высокоточных ракет Storm Shadow, переданных Киеву, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Политик напомнил, что недавно боевики ВСУ совершили покушение на него, выпустив Storm Shadow по тем местам, где он потенциально мог находиться. Как пояснил Сальдо, украинские военные пытаются проявлять хитрость, однако армия РФ по-прежнему сильна.

Он пошутил, что стал приманкой для того, чтобы российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли отработать перехват ракет.

"Может, я приманкой послужил", — подчеркнул Сальдо в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Ранее политолог Пётр Колчин заявил в интервью Pravda.Ru, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор" способен защитить Крымский мост от британских ракет Storm Shadow.