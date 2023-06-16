Бойцы ВС РФ отбили очередную атаку ВСУ под Марьинкой

Минувшей ночью киевский режим предпринимал попытки отбить ранее утраченные позиции. Укронацисты наступали из района "зверинца" в юго-восточном направлении от населённого пункта Победа, однако, их атака была успешно отбита бойцами ВС РФ, сообщает военный аналитик Рыбарь.

Фото: redstar.ru

Эксперт уточнил, что под "зверинцем" следует понимать мощную укреплённую позицию. Все подступы к ней простреливаются, а вокруг огромное число минных заграждений, усложняющих штурм.

Военные РФ продолжают позиционно наступать в Марьинке. На Лиманском участке из Благодатного прибыли десантники 95 одшбр, чтобы заменить 79 одшбр. В тылу при этом в ускоренном темпе готовят мобилизованных, которые будут отправлены в город, резюмировал Рыбарь.