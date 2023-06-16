Минувшей ночью киевский режим предпринимал попытки отбить ранее утраченные позиции. Укронацисты наступали из района "зверинца" в юго-восточном направлении от населённого пункта Победа, однако, их атака была успешно отбита бойцами ВС РФ, сообщает военный аналитик Рыбарь.
Эксперт уточнил, что под "зверинцем" следует понимать мощную укреплённую позицию. Все подступы к ней простреливаются, а вокруг огромное число минных заграждений, усложняющих штурм.
Военные РФ продолжают позиционно наступать в Марьинке. На Лиманском участке из Благодатного прибыли десантники 95 одшбр, чтобы заменить 79 одшбр. В тылу при этом в ускоренном темпе готовят мобилизованных, которые будут отправлены в город, резюмировал Рыбарь.
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