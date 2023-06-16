Лидер России Владимир Путин заявил, что у страны есть много ядерного оружия. Как отметил президент, страны военно-политического блока призывают сократить количество такой техники.
По словам главы РФ, у Москвы больше ядерного оружия, чем у членов альянса. Они знают об этом и просят Россию запустить переговоры по сокращению запасов, сказал Путин.
"Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — подчеркнул руководитель страны на заседании ПМЭФ.
Ранее российский лидер допустил, что Москва нанесёт удары по авиабазам НАТО, если там окажутся самолёты F-16, переданные ВСУ и использующиеся против армии РФ.
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