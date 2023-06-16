Путин обратился к странам НАТО: "хрен им", а не сокращение российского ядерного оружия

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лидер России Владимир Путин заявил, что у страны есть много ядерного оружия. Как отметил президент, страны военно-политического блока призывают сократить количество такой техники.

Фото: kremlin.ru

По словам главы РФ, у Москвы больше ядерного оружия, чем у членов альянса. Они знают об этом и просят Россию запустить переговоры по сокращению запасов, сказал Путин.

"Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — подчеркнул руководитель страны на заседании ПМЭФ.

Ранее российский лидер допустил, что Москва нанесёт удары по авиабазам НАТО, если там окажутся самолёты F-16, переданные ВСУ и использующиеся против армии РФ.