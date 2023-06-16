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Ходаковский объяснил отсутствие радости у ВС России от потерь ВС Украины

2:02
Силовые структуры

Командир бригады "Восток" и заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР, полковник Александр Ходаковский опубликовал пост, в котором он высказал своё мнение о контрнаступлении украинских формирований. Он отмечает, что действия ВСУ сопровождались высокими потерями в личном составе и технике. Противник долго пытался проверить прочность российской обороны, но не смог выполнить эту задачу.

Ходаковский указывает на двойственное отношение к происходящему. С одной стороны, он, безусловно, удовлетворён большими потерями, понесёнными украинскими формированиями. Однако есть и другой аспект, который требует внимания.

"С одной стороны, количество потерь, которые несёт противник, не может не удовлетворять: он слабеет. Но по большому счёту радости его потери не вызывают… Мы-то знаем, кто есть кто за пределами ситуации, и мы понимаем, что ивановых, петровых, сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Однако в настоящей ситуации ВС РФ необходимо противостоять контрнаступлению ВСУ. Ходаковский подчёркивает, что "усталые окопники" российских войск подрывают лишнюю самоуверенность украинских боевиков. Следует отметить, что ВСУ продолжают проводить наступательные операции уже не первый день, но пока военным не удалось достичь значимого прогресса.

Одной из главных трагических черт данного конфликта, на которую Ходаковский обращает внимание, является проблема потерь среди восточных славян. Ведь люди с русскими фамилиями и именами, говорящие на русском языке и выросшие в той же культурной парадигме, вынуждены сражаться против армии РФ. Однако они являются всего лишь инструментом в руках коллективного Запада и группы авантюристов, которые стоят во главе киевского режима.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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