Рогов прокомментировал заявления о масштабном прорыве десанта ВСУ в Херсонской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отреагировал на сообщения о широкомасштабном прорыве украинского десанта в Новой Каховке.

Фото: скрин wiadomosci.onet.pl

Рогов объяснил, что новость об успешном наступлении ВСУ пришла ночью от военнослужащих с передовой. Он предположил, что противник атаковал позиции ВС РФ дронами, что могло быть принято за прорыв десанта.

Ранее Владимир Рогов сказал, что США ждут от Киеве успехов в наступлении до саммита НАТО.

"По крайней мере, я склонен считать пока так. Понятно, что небольшие группы все время пытаются высадиться, и это уже стало практически нормой", — цитирует слова политика "Военное дело".

Он отметил, что говорить о захвате плацдарма силами ВСУ говорить ещё рано.