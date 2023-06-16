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Рогов прокомментировал заявления о масштабном прорыве десанта ВСУ в Херсонской области

0:51
Силовые структуры

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отреагировал на сообщения о широкомасштабном прорыве украинского десанта в Новой Каховке.

Рогов прокомментировал заявления о масштабном прорыве десанта ВСУ в Херсонской области
Фото: скрин wiadomosci.onet.pl

Рогов объяснил, что новость об успешном наступлении ВСУ пришла ночью от военнослужащих с передовой. Он предположил, что противник атаковал позиции ВС РФ дронами, что могло быть принято за прорыв десанта.

Ранее Владимир Рогов сказал, что США ждут от Киеве успехов в наступлении до саммита НАТО.

"По крайней мере, я склонен считать пока так. Понятно, что небольшие группы все время пытаются высадиться, и это уже стало практически нормой", — цитирует слова политика "Военное дело".

Он отметил, что говорить о захвате плацдарма силами ВСУ говорить ещё рано.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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