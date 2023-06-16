Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отреагировал на сообщения о широкомасштабном прорыве украинского десанта в Новой Каховке.
Рогов объяснил, что новость об успешном наступлении ВСУ пришла ночью от военнослужащих с передовой. Он предположил, что противник атаковал позиции ВС РФ дронами, что могло быть принято за прорыв десанта.
Ранее Владимир Рогов сказал, что США ждут от Киеве успехов в наступлении до саммита НАТО.
"По крайней мере, я склонен считать пока так. Понятно, что небольшие группы все время пытаются высадиться, и это уже стало практически нормой", — цитирует слова политика "Военное дело".
Он отметил, что говорить о захвате плацдарма силами ВСУ говорить ещё рано.
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