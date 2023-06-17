Песков: санитарная зона на Украине будет определена в зависимости от имеющихся у неё вооружений

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Размеры "санитарной зоны" на территории Украины будут напрямую зависеть от объёма вооружений киевского режима. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что таким образом, будет исключена угроза для граждан России.

"Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние", — пояснил Песков.

Такая зона будет создана для того, чтобы укронацисты не доставали до россиян, подчеркнул он.