Размеры "санитарной зоны" на территории Украины будут напрямую зависеть от объёма вооружений киевского режима. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что таким образом, будет исключена угроза для граждан России.
"Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние", — пояснил Песков.
Такая зона будет создана для того, чтобы укронацисты не доставали до россиян, подчеркнул он.
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