Бойцы Вооружённых сил РФ сегодня нанесли массированный групповой удар по центру принятия решений киевского режима.
Из официального заявления Минобороны РФ следует, что наша армия применила оружие большой дальности воздушного и морского базирования.
Какой именно объект поражен, и где он располагался, в оборонном ведомстве не уточнили.
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