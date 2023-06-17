Минобороны: ВС РФ нанесли мощный групповой удар по центру принятия решений ВСУ

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы Вооружённых сил РФ сегодня нанесли массированный групповой удар по центру принятия решений киевского режима.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Из официального заявления Минобороны РФ следует, что наша армия применила оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

Какой именно объект поражен, и где он располагался, в оборонном ведомстве не уточнили.