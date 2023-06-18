Новый российский беспилотник-камикадзе самолётной компоновки "Привет-82", оснащённый уникальной технологией управления, уничтожил украинские укрепления в ходе первого боя.
"Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км. Использовалась технология "подхват": старт беспилотника происходил из тыла, а "подхват" осуществлялся оператором, который совершал поражение", - рассказал представитель конструкторского бюро, создавшего дрон, в интервью агентству ТАСС.
Таким образом, добавил разработчик, пока беспилотник не лёг на боевой курс, он является невидимым для радиоэлектронной разведки неприятеля.
Ранее американские эксперты признали, что российская армия доказала свою способность уничтожать лучшую западную бронетехнику.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.