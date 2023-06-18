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Новейший дрон "Привет-82" ВС РФ поразил опорник ВСУ во время первого применения в бою

0:52
Силовые структуры

Новый российский беспилотник-камикадзе самолётной компоновки "Привет-82", оснащённый уникальной технологией управления, уничтожил украинские укрепления в ходе первого боя.

Новейший дрон "Привет-82" ВС РФ поразил опорник ВСУ во время первого применения в бою
Фото: topwar.ru

"Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км. Использовалась технология "подхват": старт беспилотника происходил из тыла, а "подхват" осуществлялся оператором, который совершал поражение", - рассказал представитель конструкторского бюро, создавшего дрон, в интервью агентству ТАСС.

Таким образом, добавил разработчик, пока беспилотник не лёг на боевой курс, он является невидимым для радиоэлектронной разведки неприятеля.

Ранее американские эксперты признали, что российская армия доказала свою способность уничтожать лучшую западную бронетехнику.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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