Украинские СМИ: это был успешный штурм, но в конце всё пошло не по плану

Украинские медийные ресурсы продолжают удивлять своим цинизмом.

Фото: www.gazeta.ru

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, предоставляя видеоролик с популярного украинского канала, где провал контрнаступления армии Украины комментируют в духе циников киевского режима.

"Это был успешный штурм, но в конце всё пошло не по плану. Враги, неспособные победить нас в пехотном бою, накрывали непрерывно артиллерией и авиацией", — возмущаются СМИ Незалежной.

На данный момент на Запорожском направлении боевики ВСУ несут огромные потери.

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