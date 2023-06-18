Украинские медийные ресурсы продолжают удивлять своим цинизмом.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, предоставляя видеоролик с популярного украинского канала, где провал контрнаступления армии Украины комментируют в духе циников киевского режима.
"Это был успешный штурм, но в конце всё пошло не по плану. Враги, неспособные победить нас в пехотном бою, накрывали непрерывно артиллерией и авиацией", — возмущаются СМИ Незалежной.
На данный момент на Запорожском направлении боевики ВСУ несут огромные потери.
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