Запорожский фронт завален трупами боевиков и сожжённой техникой ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжается бессмысленное наступление ВСУ на Запорожском фронте. Поле боя уже завалено трупами боевиков киевского режима и их сожжённой военной техникой.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Приморская 127-я дивизия сообщила, что вчерашняя попытка противника захватить позицию ВС РФ на границе Запорожской области и ДНР была крайне неудачной.

А сегодня, 18 июня, ВСУ начали новую волну наступления под Ореховом. Утром армия Незалежной снова пустила дым для маскировки передвижения ВСУ и под прикрытием артиллеристов пошла вперёд.

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