Арестович о наступлении ВСУ: "Мне этот способ войны решительно не нравится"

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович* объяснил, чего не хватает украинской армии для ведения успешного наступления.

Фото: tass.ru

Украинский военный аналитик отметил, что ВСУ "тихонько продавливают" противника на фронте.

Он заявил, что ВС РФ меняют битые полки и бригады, отводя их в тыл. В окопах российской армии, по словам Арестовича*, сидит спецназ.

"Мы ещё не вводили в дело оперативные силы, а стратегические тем более — ждут выгодного момента. Выбиваем им логистику. В общем, продавим", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Аналитик объяснил, что он ругается в Европе по поводу того, как ведутся военные действия.

"Мне этот способ войны решительно не нравится", — выразил своё мнение Арестович.

Он отметил, что при втором наступлении у ВСУ уже должны быть самолёты и большое количество дальнобойных ракет.

Ранее Арестович* рассказал о готовящемся главном ударе ВСУ.