Алексей Арестович* объяснил, чего не хватает украинской армии для ведения успешного наступления.
Украинский военный аналитик отметил, что ВСУ "тихонько продавливают" противника на фронте.
Он заявил, что ВС РФ меняют битые полки и бригады, отводя их в тыл. В окопах российской армии, по словам Арестовича*, сидит спецназ.
"Мы ещё не вводили в дело оперативные силы, а стратегические тем более — ждут выгодного момента. Выбиваем им логистику. В общем, продавим", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Аналитик объяснил, что он ругается в Европе по поводу того, как ведутся военные действия.
"Мне этот способ войны решительно не нравится", — выразил своё мнение Арестович.
Он отметил, что при втором наступлении у ВСУ уже должны быть самолёты и большое количество дальнобойных ракет.
Ранее Арестович* рассказал о готовящемся главном ударе ВСУ.
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