Кнутов рассказал о двух причинах долгого отсутствия главкома ВСУ Залужного

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вариантов долгого отсутствия главнокомандующего вооружённых сил Украины Валерия Залужного в публичном пространстве есть два. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "Абзацем", комментируя слова президента РФ Владимира Путина, допустившего, что Залужный находится за границей.

Фото: https://t.me/stranaua/106561

По мнению аналитика, главком мог действительно получить ранение и проходит сейчас лечение за рубежом. Или же покинуть территорию Украины его вынудили провалы фронте.

Вероятность того, что главком ВСУ получил серьёзное ранение очень большая. Кроме того, Залужный мог почувствовать, что его сливают и делают из него козла отпущения на фоне неудач на фронте, поэтому спрятался где-то за пределами страны, объяснил эксперт.

Владимир Зеленский видит, что контрнаступление идёт не так, как ожидалось. Очевидными становятся большие потери ВСУ и усталость Запада, а Киев в этой ситуации ищет виноватых, заключил собеседник издания.

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