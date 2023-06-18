Рогов сообщил о захвате ВСУ села в Запорожской области

Представитель администрации РФ Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ взяли под контроль село Пятихатки Запорожской области.

Фото: Mil.gov.ua

Председатель движения "Мы вместе с Россией" рассказал, что позиции украинской армии взяты в полукольцо. Он уверен, что ВСУ будут уничтожены после полного окружения.

Населённый пункт Пятихатки расположен в 15 км от города Васильевки, через который ведёт дорога к столице Запорожской области Мелитополю.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ вышли из посёлка.