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Рогов сообщил о захвате ВСУ села в Запорожской области

Силовые структуры

Представитель администрации РФ Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ взяли под контроль село Пятихатки Запорожской области.

Рогов сообщил о захвате ВСУ села в Запорожской области
Фото: Mil.gov.ua

Председатель движения "Мы вместе с Россией" рассказал, что позиции украинской армии взяты в полукольцо. Он уверен, что ВСУ будут уничтожены после полного окружения.

Населённый пункт Пятихатки расположен в 15 км от города Васильевки, через который ведёт дорога к столице Запорожской области Мелитополю.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ вышли из посёлка.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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