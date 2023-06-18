Представитель администрации РФ Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ взяли под контроль село Пятихатки Запорожской области.
Председатель движения "Мы вместе с Россией" рассказал, что позиции украинской армии взяты в полукольцо. Он уверен, что ВСУ будут уничтожены после полного окружения.
Населённый пункт Пятихатки расположен в 15 км от города Васильевки, через который ведёт дорога к столице Запорожской области Мелитополю.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ вышли из посёлка.
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