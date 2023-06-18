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Пятихатка станет новой страницей в истории "полководческого таланта" Сырского

0:48
Силовые структуры

Населённый пункт Пятихатка станет очередной позорной страницей в истории "полководческого таланта" Александра Сырского.

Пятихатка станет новой страницей в истории "полководческого таланта" Сырского
Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

Российская армия, по всей вероятности, уже начала издеваться над полководцем Зеленского.

Как сообщает издание "Украина.ру" подразделения ВС РФ вышли из посёлка, тем самым подарив полдня "перемог" всем пропагандистам Незалежной.

После этого российские бойцы дождались максимального сосредоточения пехоты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (7-й состав потрёпанной бригады из Закарпатья) и военной техники, и просто сожгли бронемашины и националистов из тяжёлых огнемётных систем.

В Закарпатье похоже вновь скоро объявят траур, подытожило издание.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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