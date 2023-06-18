Диверсанты ВСУ в форме РФ пытались прорвать оборону на Запорожском фронте

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские диверсанты переоделись в форму российской армии и на грузовой машине "Урал" с символикой "Z" пытались проникнуть на позиции ВС РФ.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщают военкоры "Русской Весны", отмечая, что всё произошло на Запорожском фронте.

Спецотряд ДРГ сообщил на блокпосту о том, что якобы везёт раненых российских солдат. На этом украинские диверсанты и прокололись, потому что все раненые уже были эвакуированы.

Завязался бой, подоспела вспомогательная мобильная группа. Всех националистов сожгли вместе с грузовиком.

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