Украинские диверсанты переоделись в форму российской армии и на грузовой машине "Урал" с символикой "Z" пытались проникнуть на позиции ВС РФ.
Об этом сообщают военкоры "Русской Весны", отмечая, что всё произошло на Запорожском фронте.
Спецотряд ДРГ сообщил на блокпосту о том, что якобы везёт раненых российских солдат. На этом украинские диверсанты и прокололись, потому что все раненые уже были эвакуированы.
Завязался бой, подоспела вспомогательная мобильная группа. Всех националистов сожгли вместе с грузовиком.
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