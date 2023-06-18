Политолог Сергей Марков уверен, что новость о захвате украинской армией села Пятихатки облетит все мировые СМИ.
Марков рассказал, какое значение для наступления ВСУ имеет село Пятихатки. Он отметил, что данный топоним "завтра будет во всех мировых новостях".
"Смысл Пятихаток в том, что обладание ими позволяет ВСУ при сохранении наступательного импульса развивать наступление на Васильевку а далее или на ЗАЭС или на Мелитополь", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дальнейшее продвижение ВСУ возможно только лишь при удержании наступательного импульса.
Политический эксперт считает, что российская артиллерия в состоянии остановить атаку армии Украины.
Ранее Владимир Рогов сообщил о захвате ВСУ села в Запорожской области.
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