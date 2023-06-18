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Марков объяснил смысл захвата ВСУ села Пятихатки: Будет во всех мировых новостях

0:55
Силовые структуры

Политолог Сергей Марков уверен, что новость о захвате украинской армией села Пятихатки облетит все мировые СМИ.

Марков объяснил смысл захвата ВСУ села Пятихатки: Будет во всех мировых новостях
Фото: topwar.ru

Марков рассказал, какое значение для наступления ВСУ имеет село Пятихатки. Он отметил, что данный топоним "завтра будет во всех мировых новостях".

"Смысл Пятихаток в том, что обладание ими позволяет ВСУ при сохранении наступательного импульса развивать наступление на Васильевку а далее или на ЗАЭС или на Мелитополь", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что дальнейшее продвижение ВСУ возможно только лишь при удержании наступательного импульса.

Политический эксперт считает, что российская артиллерия в состоянии остановить атаку армии Украины.

Ранее Владимир Рогов сообщил о захвате ВСУ села в Запорожской области.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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