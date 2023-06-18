Марков объяснил смысл захвата ВСУ села Пятихатки: Будет во всех мировых новостях

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков уверен, что новость о захвате украинской армией села Пятихатки облетит все мировые СМИ.

Фото: topwar.ru

Марков рассказал, какое значение для наступления ВСУ имеет село Пятихатки. Он отметил, что данный топоним "завтра будет во всех мировых новостях".

"Смысл Пятихаток в том, что обладание ими позволяет ВСУ при сохранении наступательного импульса развивать наступление на Васильевку а далее или на ЗАЭС или на Мелитополь", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что дальнейшее продвижение ВСУ возможно только лишь при удержании наступательного импульса.

Политический эксперт считает, что российская артиллерия в состоянии остановить атаку армии Украины.

Ранее Владимир Рогов сообщил о захвате ВСУ села в Запорожской области.