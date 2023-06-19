Полковник Баранец рассказал о новом оружии в зоне СВО: "Накрывает 10 футбольных полей"

Боевые действия в ходе специальной военной операции позволяют провести полевые испытания всех новейших типов вооружений, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Фото: topwar.ru

В пример он привёл инженерную систему дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Напоминающий РСЗО "Град" комплекс выстреливает твердотопливные ракеты, начинённые различными типами мин.

"Эти выстрелы накрывают площадь в размере 10 футбольных полей", — пояснил Баранец в интервью изданию "Украина.ру".

Причём заминированная территория совершенно безопасна для российских войск, добавил эксперт. Координаты минных полей известны, а потому их можно дистанционно отключать на время прохождения техники и личного состава ВС РФ.

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