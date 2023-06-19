Боевые действия в ходе специальной военной операции позволяют провести полевые испытания всех новейших типов вооружений, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
В пример он привёл инженерную систему дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Напоминающий РСЗО "Град" комплекс выстреливает твердотопливные ракеты, начинённые различными типами мин.
"Эти выстрелы накрывают площадь в размере 10 футбольных полей", — пояснил Баранец в интервью изданию "Украина.ру".
Причём заминированная территория совершенно безопасна для российских войск, добавил эксперт. Координаты минных полей известны, а потому их можно дистанционно отключать на время прохождения техники и личного состава ВС РФ.
Ранее командир танковой роты рассказал о самом слабом месте танков и броневиков НАТО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия с успехом разгромила украинские колонны техники благодаря одному превосходству, заявили аналитики.