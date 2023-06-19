Daily Mail опубликовала видео танка-камикадзе, который россияне пустили на позиции ВСУ

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Видео танка-камикадзе, который российские военные начинили взрывчаткой и пустили на украинские позиции в районе Марьинки под Донецком опубликовала британская газета Daily Mail.

Танк ВСУ превратили в дрон камикадзе

"Дистанционно управляемый Т-54, нагруженный шестью тоннами взрывчатки, неуклюже приближается к украинской траншее", — пишет издание.

Когда украинцы обрушивают стену огня, танк-смертник подрывается на мине и замедляется. Затем украинский солдат бьёт его ракетой, в результате чего танк взрывается огромным огненным шаром. Так автор статьи описал видео, которое было ранее опубликовано вчера в российских Telegram-каналах.

Издание предположило, что огромная волна от взрыва, вероятно, убила несколько солдат ВСУ.

Сообщалось, что танк начинили шестью тоннами тротила и отправили на позиции ВСУ на автопилоте. Подобный случай на фронте не первый, аналогичная история уже была под Кременной в Луганской Народной Республике.