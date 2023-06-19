Видео танка-камикадзе, который российские военные начинили взрывчаткой и пустили на украинские позиции в районе Марьинки под Донецком опубликовала британская газета Daily Mail.
"Дистанционно управляемый Т-54, нагруженный шестью тоннами взрывчатки, неуклюже приближается к украинской траншее", — пишет издание.
Когда украинцы обрушивают стену огня, танк-смертник подрывается на мине и замедляется. Затем украинский солдат бьёт его ракетой, в результате чего танк взрывается огромным огненным шаром. Так автор статьи описал видео, которое было ранее опубликовано вчера в российских Telegram-каналах.
Издание предположило, что огромная волна от взрыва, вероятно, убила несколько солдат ВСУ.
Сообщалось, что танк начинили шестью тоннами тротила и отправили на позиции ВСУ на автопилоте. Подобный случай на фронте не первый, аналогичная история уже была под Кременной в Луганской Народной Республике.
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