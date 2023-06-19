Командование украинской армии готовится к мощной наступательной операции на Запорожском направлении, уверены российские военкоры.
Для этого ВСУ в Орехове собирают ударный кулак из американской и натовской бронетехники.
В подтверждение этих слов репортёры Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны" показали фотографию из населённого пункта, на которой американская БМП M2A2 Bradley спрятана от спутников и разведывательных беспилотников под деревом возле жилого дома.
"Улицы Орехова заполнены бронетехникой США и НАТО: отсюда враг посылает атакующие волны на наших спартанцев", — гласит подпись под снимком.
Военкоры пояснили, что именно этим объясняются регулярные ракетно-бомбовые удары ВКС РФ по городу.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что военнослужащих наградили денежными премиями за уничтожение РСЗО HIMARS.
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