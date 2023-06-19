Улицы украинского Орехова заполнила бронетехника США и НАТО для контрнаступления ВСУ

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование украинской армии готовится к мощной наступательной операции на Запорожском направлении, уверены российские военкоры.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/47569

Для этого ВСУ в Орехове собирают ударный кулак из американской и натовской бронетехники.

В подтверждение этих слов репортёры Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны" показали фотографию из населённого пункта, на которой американская БМП M2A2 Bradley спрятана от спутников и разведывательных беспилотников под деревом возле жилого дома.

"Улицы Орехова заполнены бронетехникой США и НАТО: отсюда враг посылает атакующие волны на наших спартанцев", — гласит подпись под снимком.

Военкоры пояснили, что именно этим объясняются регулярные ракетно-бомбовые удары ВКС РФ по городу.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что военнослужащих наградили денежными премиями за уничтожение РСЗО HIMARS.