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Улицы украинского Орехова заполнила бронетехника США и НАТО для контрнаступления ВСУ

1:01
Силовые структуры

Командование украинской армии готовится к мощной наступательной операции на Запорожском направлении, уверены российские военкоры.

Улицы украинского Орехова заполнила бронетехника США и НАТО для контрнаступления ВСУ
Фото: https://t.me/RVvoenkor/47569

Для этого ВСУ в Орехове собирают ударный кулак из американской и натовской бронетехники.

В подтверждение этих слов репортёры Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны" показали фотографию из населённого пункта, на которой американская БМП M2A2 Bradley спрятана от спутников и разведывательных беспилотников под деревом возле жилого дома.

"Улицы Орехова заполнены бронетехникой США и НАТО: отсюда враг посылает атакующие волны на наших спартанцев", — гласит подпись под снимком.

Военкоры пояснили, что именно этим объясняются регулярные ракетно-бомбовые удары ВКС РФ по городу.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что военнослужащих наградили денежными премиями за уничтожение РСЗО HIMARS.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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