Рогов: около 10 взрывов прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночью 19 июня в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели порядка 10 взрывов, следует из заявления представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, громкие звуки слышали мирные жители в разных частях города.

"Как сообщают мне земляки-запорожцы, суммарно было около десятка взрывов", — уточнил Рогов в Telegram-канале.

Он добавил, что в тёмное время суток армия РФ нанесла удары по объектам ВСУ, местам скопления украинских военных, складам с техникой и боеприпасами. Чиновник подчеркнул: гражданское население не пострадало в результате атаки.

Ранее стало известно, что российские бойцы осуществили упреждающий воздушный удар по боевикам и оборудованию ВСУ на Ореховском участке линии соприкосновения.