Ночью 19 июня в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели порядка 10 взрывов, следует из заявления представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.
По его словам, громкие звуки слышали мирные жители в разных частях города.
"Как сообщают мне земляки-запорожцы, суммарно было около десятка взрывов", — уточнил Рогов в Telegram-канале.
Он добавил, что в тёмное время суток армия РФ нанесла удары по объектам ВСУ, местам скопления украинских военных, складам с техникой и боеприпасами. Чиновник подчеркнул: гражданское население не пострадало в результате атаки.
Ранее стало известно, что российские бойцы осуществили упреждающий воздушный удар по боевикам и оборудованию ВСУ на Ореховском участке линии соприкосновения.
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