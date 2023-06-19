Рогов: ВСУ пошли в новое наступление на Запорожском фронте, армия РФ встречает их шквальным огнём

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики начали новую наступательную операцию на Ореховском участке Запорожского направления. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Фото: mil.ru

По его словам, российские военнослужащие уже вступили в борьбу с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

"Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Ранее военкоры "Русской весны" заявили, что ВСУ примерно час назад пошли в наступление в Запорожской области. В этот момент Воздушно-космические силы РФ "умными бомбами" нанесли удар по базам и пунктам управления украинской армии, расположенным в районе Орехова.