Украинские боевики начали новую наступательную операцию на Ореховском участке Запорожского направления. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, российские военнослужащие уже вступили в борьбу с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).
"Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.
Ранее военкоры "Русской весны" заявили, что ВСУ примерно час назад пошли в наступление в Запорожской области. В этот момент Воздушно-космические силы РФ "умными бомбами" нанесли удар по базам и пунктам управления украинской армии, расположенным в районе Орехова.
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