Военный аналитик объяснил, почему Ка-52 и Ми-28Н успешно уничтожают технику НАТО

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Катастрофический провал контрнаступления ВСУ обусловлен, в числе прочего, отличной работой экипажей вертолётов Ка-52 и Ми-28Н, заявил военный аналитик Евгений Даманцев.

Фото: Вадим Савицкий

"Ка-52/М "Аллигатор" за один боевой вылет едва ли не ежедневно поражает не менее 5-7 единиц вражеской тяжёлой бронетехники, включая БМП M2A2 ODS-SA Bradley и танки Leopard-2A4/6", — напомнил эксперт в издании "Военное дело".

Это происходит благодаря применению противотанковой многоцелевой ракеты "Вихрь-1", которая может пробивать более метра брони, спрятанной под динамической защитой, и поражает цель в 95% пусков. Единственным минусом боеприпаса является необходимость наводить ракету по лазерному лучу, а значит машина остаётся в зоне поражения войсковых зенитных комплексов.

В этом случае на подмогу приходят ударно разведывательные вертолёты Ми-28Н с тактическими ракетами "Изделие 305". Этот лёгкий многоцелевой управляемый боеприпас можно запускать с дальности более 14 километров и он в полёте передаёт видеоизображение оператору, который может скорректировать ракету или перенацелить на более приоритетный объект.