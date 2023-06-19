Наступательная операция Вооружённых сил Украины (ВСУ), скорее всего, продлится ещё месяц-полтора. Такое мнение выразил помощник руководителя Чеченской Республики, командир "Ахмата" Апты Алаудинов.
По его словам, Киев намерен сражаться до последнего украинца. Он не исключил, что после контрнаступления ВСУ российские войска начнут двигаться в сторону Киева.
"Я так думаю, это всё ещё может продлиться месяц-полтора примерно", — подчеркнул Алаудинов в эфире "России 1".
Как пояснил командир спецназа "Ахмат", западные партнёры Киева продолжают оказывать серьёзное давление на украинское руководство, требуя добиться хоть каких-то результатов на поле боя.
Ранее Алаудинов проинформировал об освобождении Марьинки российской армией на 70%. Он добавил, что "Ахмат" намерен взять под свой контроль оставшуюся часть города.
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