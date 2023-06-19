Алаудинов: контрнаступление Украины может продлиться ещё месяц-полтора

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступательная операция Вооружённых сил Украины (ВСУ), скорее всего, продлится ещё месяц-полтора. Такое мнение выразил помощник руководителя Чеченской Республики, командир "Ахмата" Апты Алаудинов.

Фото: ВКонтакте: https://vk.com/aptialaudinov

По его словам, Киев намерен сражаться до последнего украинца. Он не исключил, что после контрнаступления ВСУ российские войска начнут двигаться в сторону Киева.

"Я так думаю, это всё ещё может продлиться месяц-полтора примерно", — подчеркнул Алаудинов в эфире "России 1".

Как пояснил командир спецназа "Ахмат", западные партнёры Киева продолжают оказывать серьёзное давление на украинское руководство, требуя добиться хоть каких-то результатов на поле боя.

Ранее Алаудинов проинформировал об освобождении Марьинки российской армией на 70%. Он добавил, что "Ахмат" намерен взять под свой контроль оставшуюся часть города.