Курганский военнослужащий рассказал, какая профессия является одной из самых опасных в зоне СВО

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Курганский боец с позывным "Химик" назвал одну из самых опасных профессий в зоне спецоперации на Украине.

Фото: https://eadaily.com/

По словам военнослужащего, "целью номер один" для ВСУшников являются российские водители артиллерии.

"Я водитель артиллерии, вожу пушку. Часто целями ВСУ становятся именно грузовые машины. На них также перевозят боеприпасы, людей, продовольствие. Поэтому по ним чаще всего и идут обстрелы", — рассказал боец в разговоре с URA. RU.

Военный признался, что сам, будучи водителем артиллерии, тоже не раз оказывался под миномётным обстрелом.

По его наблюдениям, украинские военные обычно "не трогают" легковые автомобили, в отличие от грузовых.