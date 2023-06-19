Экс-командир группы спецназначения 154-го Отряда спецназначения ГРУ Генштаба ВС СССР Рустам Турсункулов рассказал, что мешает ВС РФ уничтожить Владимира Зеленского.
Бывший спецназовец назвал тех, кто рассуждает о физическом устранении Зеленского "диванными теоретиками", которые сами никуда не выходят.
Он отметил, что спецназ может действовать в прифронтовой зоне. Бойцы могут минировать территорию, разрушать объекты или организовать засады.
Ранее сообщалось, что момент прилёта ракеты в район штаба разведки Украины в Киеве попал на видео.
"Но когда какой-то диванный клоун говорит, что можно незаметно пройти и начать уничтожать первых лиц, хочется спросить — ты тупой по рождению или стал таким недавно?" — цитирует слова Турсункулов argumenti.ru.
Он предположил, что такие советчики насмотрелись фильмов о Великой Отечественной войне, когда советские разведчики проникали в логово врага и уничтожали противника.
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