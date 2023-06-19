Экс-спецназовец объяснил, почему трудно ликвидировать Зеленского

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-командир группы спецназначения 154-го Отряда спецназначения ГРУ Генштаба ВС СССР Рустам Турсункулов рассказал, что мешает ВС РФ уничтожить Владимира Зеленского.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Бывший спецназовец назвал тех, кто рассуждает о физическом устранении Зеленского "диванными теоретиками", которые сами никуда не выходят.

Он отметил, что спецназ может действовать в прифронтовой зоне. Бойцы могут минировать территорию, разрушать объекты или организовать засады.

Ранее сообщалось, что момент прилёта ракеты в район штаба разведки Украины в Киеве попал на видео.

"Но когда какой-то диванный клоун говорит, что можно незаметно пройти и начать уничтожать первых лиц, хочется спросить — ты тупой по рождению или стал таким недавно?" — цитирует слова Турсункулов argumenti.ru.

Он предположил, что такие советчики насмотрелись фильмов о Великой Отечественной войне, когда советские разведчики проникали в логово врага и уничтожали противника.