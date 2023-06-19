МК: Матвийчук назвал массовую сдачу в плен солдат ВСУ предвестником скорой капитуляции

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные массово сдаются в плен целыми подразделениями. А бесперспективность контрнаступления уже, вероятно, начинают осознавать даже генералы вооружённых сил Украины. Бывший офицер спецназа разведки полковник в отставке Анатолий Матвийчук, назвал факт массовой сдачи в плен предвестником капитуляции армии противника.

По словам эксперта, с психикой боевиков в итоге сыграли злую шутку непрекращающиеся волны безуспешных атак.

Разведчик считает, что подразделения, которые сдаются, осознают бесполезность продолжения борьбы, так как армия националистов, которая была в начале спецоперации, просто перестала существовать.

В боях задействуют людей, которых отловили на улицах и бросили в пекло. И это, скорее всего, уже всеобщая дезорганизация и деградация армии, которая готова капитулировать и прекратить борьбу, заметил Матвийчук в беседе с "МК".

Но для прекращения "приазовской резни", по его мнению, не хватает политической воли. Поэтому бессмысленные штурмы, ещё могут продолжаться.

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