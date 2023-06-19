Руководитель блока НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что хранилища с военной техникой и боеприпасами стран-членов объединения опустошены.
"Запасы должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах альянса", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО на конференции "День германской промышленности".
Вместе с этим западный чиновник отметил, что в мероприятии принимают участие представители военной промышленности. Она должна быть более сильной, добавил Столтенберг.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Украину, что её ждёт перманентный конфликт из-за стремления стать частью альянса.
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