Кадыров заявил, что бойцы "Ахмата" заняли КПП в Грайвороне: "Слабо сейчас напасть?"

Отряд "Ахмат" занял КПП в посёлке Козинка в Грайворонском районе, который раньше атаковали ДРГ.

Фото: РИА Новости

Об этом сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров.

В конце мая на этом таможенном пункте в Белгородской области позировали нацисты ВСУ, напомнил глава ЧР. КПП был атакован предателями России, но сегодня ситуация там иная.

"До сих пор здесь ржавеет брошенная украинская техника и вооружение, которое бандиты побросали в спешном бегстве", — написал Кадыров.

В былые времена, пишет глава Республики, таможенники на этом Пункте занимались лишь мирными вопросами — занимались потоками граждан и автотранспорта через границу.

"Нападать на таможенников особой смелости не нужно. Слабо сейчас попробовать?" — подчеркнул Кадыров.

Ранее он сообщал, что бойцы подразделения "Запад-Ахмат" приступили к охране госграницы РФ в Белгородской области.

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