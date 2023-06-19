Глава Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что контрнаступление ВСУ "идёт по плану".
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Всё идет по плану, а что это за план, знает только ограниченный круг", — сказал Данилов, несмотря на тысячи погибших всушников во время этого самого контрнаступления.
Вслед за главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным мантру о "плане" повторяет и секретарь СНБО — хотя план "до последнего украинца" уже давно всем известен, отмечает ведущий Первого канала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".