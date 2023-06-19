Глава СНБО Украины Данилов о тысячах погибших в контрнаступе: "Все идёт по плану"

Глава Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что контрнаступление ВСУ "идёт по плану".

Фото: Телеграм

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Всё идет по плану, а что это за план, знает только ограниченный круг", — сказал Данилов, несмотря на тысячи погибших всушников во время этого самого контрнаступления.

Вслед за главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным мантру о "плане" повторяет и секретарь СНБО — хотя план "до последнего украинца" уже давно всем известен, отмечает ведущий Первого канала.

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