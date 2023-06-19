Мобилизованный боевик ВСУ рассказал, что из 500 солдат 65-й бригады выжили лишь 150: "Ореховская мясорубка"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе спецоперации (СВО) на рубеже Работино-Вербовое на Ореховском направлении, мобилизованный солдат 65-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Андрияш был взят в плен разведчиками 42-й дивизии 58-й армии.

Фото: Telegram: Донецкий фронт

Ярослав рассказал, что в его батальоне, состоящем из 500 человек, осталось всего 150 выживших. Кроме того он отметил, что многие американские БТР М113, которые использовались, по большей части были разбиты или неисправны.

Находясь в плену у российских бойцов Андрияш осознал, что конфликт является результатом раскола и вражды между двумя братскими народами.