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Мобилизованный боевик ВСУ рассказал, что из 500 солдат 65-й бригады выжили лишь 150: "Ореховская мясорубка"

0:45
Силовые структуры

В ходе спецоперации (СВО) на рубеже Работино-Вербовое на Ореховском направлении, мобилизованный солдат 65-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Андрияш был взят в плен разведчиками 42-й дивизии 58-й армии.

Мобилизованный боевик ВСУ рассказал, что из 500 солдат 65-й бригады выжили лишь 150: "Ореховская мясорубка"
Фото: Telegram: Донецкий фронт

Ярослав рассказал, что в его батальоне, состоящем из 500 человек, осталось всего 150 выживших. Кроме того он отметил, что многие американские БТР М113, которые использовались, по большей части были разбиты или неисправны.

Находясь в плену у российских бойцов Андрияш осознал, что конфликт является результатом раскола и вражды между двумя братскими народами.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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