Кнутов рассказал о подлости Зеленского и тактике ВСУ: "Заградотряды стреляют в спину"

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев при наступлении допустил две ошибки: он полагал, что после атак ВСУ русские бойцы "испугаются и разбегутся", а с другой стороны Запад сильно переоценил возможности техники НАТО.

Фото: discover24.ru

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, эксперт Юрий Кнутов.

После первых дней контрнаступления армия Украины стала применять новую тактику. Сперва российские позиции обстреливают танки, при этом броневики подходят очень близко, высаживают десант и уезжают. Пехота идёт на штурм окопов, но тут же уничтожается. И так несколько волн, подчеркнул обозреватель.

"Соотношение потерь 1:10. Это вроде бы хорошо, но это плохо, потому что Зеленский старается мобилизовать ребят из пророссийских регионов. Он творит геноцид, потому что русские убивают русских. Это изощрённое коварство и подлость", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал эксперт.

По словам Кнутова, о надломе в рядах ВСУ говорит то, что националисты начали часто массово сдаваться в плен, и сдавались бы ещё быстрее, если бы не заградотряды, которые расстреливают их в спину. Ну и ликвидация высокопоставленных военнослужащих ударила по авторитету Генштаба ВСУ, подытожил аналитик.

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