Кнутов: армия России отразили психическую атаку ВСУ и вывела из строя "немецкие гробы"

С первых дней контрнаступления украинская армия наносила удары батальонно-тактическими группами при поддержке бронетехники. Киев применил психические атаки, когда пустил в атаку "Леопарды-А6", о которых раньше речь не шла.

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный аналитик Юрий Кнутов.

Говорилось про модели А-4 и А-5. Но Leopard А6 — это уже современная машина. От А-7, которыми вооружена армия ФРГ, они отличаются лишь электроникой. Но хвалёные танки "Леопард-А6" в первый же день были разбиты. Часть самоуничтожилась на минах, часть ликвидировали русские бойцы, один "Леопард" был захвачен, отметил эксперт.

"Это был позор для немецкой техники. Украина же рассчитывала, что как только мы увидим эти металлические чудовища, то наши солдаты разбегутся. Но мы открыли эффективный огонь и вывели эти "гробы" из строя", — рассказал в интервью изданию "Украина.ру" рассказал эксперт.

Теперь ВСУ перегруппировались и поменяли тактику. Они перешли к атаке малыми тактическими группами, как в начале спецоперации, подытожил Кнутов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.