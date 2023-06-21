Уничтожение внедорожника ВСУ российским танком в районе Авдеевки попало на видео

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экипаж российского танка поразил внедорожник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки.

Видеозапись с моментом атаки опубликовала пресс-служба Народной милиции ДНР. В ведомстве пояснили, что внедорожник удалось выявить благодаря беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

"Он был уничтожен огнём танка с закрытых огневых позиций", — подчеркнули в НМ ДНР.

Ранее разведчики из группировки Вооружённых сил РФ "Юг" показали кадры применения крупных беспилотников на Авдеевском направлении. Для управления подобными БПЛА требуются два оператора.