Экипаж российского танка поразил внедорожник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки.
Видеозапись с моментом атаки опубликовала пресс-служба Народной милиции ДНР. В ведомстве пояснили, что внедорожник удалось выявить благодаря беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).
"Он был уничтожен огнём танка с закрытых огневых позиций", — подчеркнули в НМ ДНР.
Ранее разведчики из группировки Вооружённых сил РФ "Юг" показали кадры применения крупных беспилотников на Авдеевском направлении. Для управления подобными БПЛА требуются два оператора.
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