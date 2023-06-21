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Уничтожение внедорожника ВСУ российским танком в районе Авдеевки попало на видео

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Силовые структуры

Экипаж российского танка поразил внедорожник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки.

Видеозапись с моментом атаки опубликовала пресс-служба Народной милиции ДНР. В ведомстве пояснили, что внедорожник удалось выявить благодаря беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

"Он был уничтожен огнём танка с закрытых огневых позиций", — подчеркнули в НМ ДНР.

Ранее разведчики из группировки Вооружённых сил РФ "Юг" показали кадры применения крупных беспилотников на Авдеевском направлении. Для управления подобными БПЛА требуются два оператора. 

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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