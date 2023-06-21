Великобритания и Соединённые Штаты стремятся к обеспечению безопасности инвестиций в Украину, следует из заявления руководителя британского МИД Джеймса Клеверли.
Политик проинформировал об этом в ходе переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Речь идёт о защите киевского режима от конфликта, подчеркнул Клеверли.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.