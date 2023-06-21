Глава МИД Великобритании Клеверли указал на необходимость гарантий безопасности помощи Киеву

0:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Великобритания и Соединённые Штаты стремятся к обеспечению безопасности инвестиций в Украину, следует из заявления руководителя британского МИД Джеймса Клеверли.

Политик проинформировал об этом в ходе переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Речь идёт о защите киевского режима от конфликта, подчеркнул Клеверли.