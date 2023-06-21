Пушилин: ДНР в начале июня атаковали военные ВСУ, обучавшиеся в Британии, Испании и Дании

Врио руководителя ДНР Денис Пушилин заявил, что в начале лета республику атаковали солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые обучались в Британии, Испании и Дании.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, эту информацию удалось получить от пленных украинских военнослужащих. Он также напомнил, что с 4 по 6 июня ВСУ предприняли несколько серьёзных атак на территории ДНР.

"Этот как раз те боевики Вооружённых формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании", — подчеркнул политик в эфире "Соловьёв Live".

Ранее Пушилин сообщил о неспособности боевиков ВСУ продвинуться на серьёзное расстояние в ходе контрнаступления.