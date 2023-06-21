Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) участвуют в контрнаступлении под действием биологического оружия. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Аладуинов.
По его словам, украинские солдаты уже перестали скрывать информацию об использовании биопрепаратов. Он считает, что НАТО сознательно испытывает их на боевиках ВСУ, пытаясь создать "суперсолдата".
"Это боевая химия. Им украинцев не жалко", — уточнил Алаудинов в эфире "Соловьёв. Live".
Как пояснил командир "Ахмата", когда препарат прекращает действовать, военные ВСУ сдаются в российский плен силами до целого отряда.
Ранее Алаудинов заявил, что наступательная операция Украины может продлиться ещё месяц-полтора. Он также подчеркнул: западные лидеры оказывают серьёзное давление на Киев, требуя достичь успехов на линии соприкосновения.
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