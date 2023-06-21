Military Watch: российские ЗРК С-300ПМУ произвели революцию в противовоздушной обороне

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПМУ произвели настоящую революцию в области противовоздушной обороны, сообщает Military Watch.

Фото: Вадим Савицкий

По информации американского издания, Россия впервые представила системы С-300ПМУ-1 в 1992 году. В материале сказано, что вскоре были разработаны комплексы С-300ПМУ-2 и С-300ПМУ-3, при этом последний впоследствии стал называться С-400.

Как подчёркивается в статье, российские ЗРК способны поражать цели, находящиеся на расстоянии до 400 километров, а также быстро перехватывать гиперзвуковое оружие противника.

"В XXI веке С-300 стала, пожалуй, самой известной и узнаваемой системой ПВО в мире", — отметили в редакции газеты.

Ранее военспец Сергей Хатылев заявил, что ЗРК С-300 смогут эффективно бороться с британскими ракетами Storm Shadow, которые были переданы Вооружённым силам Украины (ВСУ).