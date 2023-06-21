Глава российского государства Владимир Путин выступил сегодня с заявлением о том, что у киевского режима ещё остались некоторые резервы.
Говоря о наступательном потенциале, президент РФ назвал его "пока не исчерпанным", следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Есть резервы, которые противник думает, где и как выводить", — констатировал Путин.
Наблюдаемое в настоящее время затишье на фронте российский лидер объяснил серьёзными потерями в рядах ВСУ.
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