Президент РФ Путин заявил, что у ВСУ ещё есть резервы

Глава российского государства Владимир Путин выступил сегодня с заявлением о том, что у киевского режима ещё остались некоторые резервы.

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Говоря о наступательном потенциале, президент РФ назвал его "пока не исчерпанным", следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

"Есть резервы, которые противник думает, где и как выводить", — констатировал Путин.

Наблюдаемое в настоящее время затишье на фронте российский лидер объяснил серьёзными потерями в рядах ВСУ.