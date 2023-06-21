Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников обвинил Украину в сокрытии настоящих потерь Киева.
"Для утилизации и кремации солдат ВСУ, погибших в ходе военных действий, из Германии было специально доставлено порядка 20 переносных крематориев", — отметил специалист, слова которого приводит URA.RU.
По информации собеседника издания, аппараты расположены по всей линии украинских войск. Крематории активно применяются, подчеркнул эксперт.
Вместе с этим он добавил, что таким образом армия Украины пытается избежать эпидемии среди военных. Во многих подразделениях из-за лета она уже есть, сообщил Иванников.
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