Власти Латвии направили киевскому режиму все свои ракеты Stinger, следует из сегодняшнего заявления премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша. По его словам, в ближайшее время Украина получит также все имеющиеся у Латвии вертолёты.
В ходе выступления на конференции в британской столице Кариньш акцентировал внимание на том, что латвийское правительство выделило на помощь Украине свыше 1,3 процента ВВП. Один процент из этой суммы был направлен на военные потребности укронацистов, пишет РИА Новости.
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