Захарова: секретариат ООН закрыл глаза на причастность киевского режима к подрыву аммиакопровода

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В секретариате ООН предпочли не осуждать подрыв киевским режимом аммиакопровода Тольятти — Одесса, невзирая на постоянные дискуссии на тему важности продовольственной безопасности. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Фото: РБК

По её словам, ООН делает вид, что не осведомлён о произошедшем. Комментируя позицию международных чиновников относительно чрезвычайного происшествия с аммиакопроводом, Захарова назвала её идущей вразрез с систематическими дискуссиями на тему продовольственной безопасности, проходящими под эгидой ООН.