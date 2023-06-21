В секретариате ООН предпочли не осуждать подрыв киевским режимом аммиакопровода Тольятти — Одесса, невзирая на постоянные дискуссии на тему важности продовольственной безопасности. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
По её словам, ООН делает вид, что не осведомлён о произошедшем. Комментируя позицию международных чиновников относительно чрезвычайного происшествия с аммиакопроводом, Захарова назвала её идущей вразрез с систематическими дискуссиями на тему продовольственной безопасности, проходящими под эгидой ООН.
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