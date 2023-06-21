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Кива: Зеленский готовит подрыв фугаса по маршруту движения машины Кличко

Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский готовит физическую ликвидацию мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщил бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Он отмечает, что на маршруте движения автомобиля "мэра-сутенёра" будет подорван фугас.

"Обвинения в убийстве мэра, конечно, возложат на Россию", — отметил экс-нардеп, уточнив, что информацию ему предоставили в Офисе президента Украины.

Кива советует градоначальнику поменять охрану и усилить контроль маршрута движения служебной машины. Также бывший депутат подчеркнул, что России Кличко нужен живой, чтобы "подписывать капитуляцию".

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Кто такой Кличко
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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