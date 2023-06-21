Украинский президент Владимир Зеленский готовит физическую ликвидацию мэра Киева Виталия Кличко.
Об этом сообщил бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Он отмечает, что на маршруте движения автомобиля "мэра-сутенёра" будет подорван фугас.
"Обвинения в убийстве мэра, конечно, возложат на Россию", — отметил экс-нардеп, уточнив, что информацию ему предоставили в Офисе президента Украины.
Кива советует градоначальнику поменять охрану и усилить контроль маршрута движения служебной машины. Также бывший депутат подчеркнул, что России Кличко нужен живой, чтобы "подписывать капитуляцию".
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