Командир Т-90М с позывным "Перун": при виде танков РФ украинские солдаты зарываются в землю

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские солдаты боятся огневой мощи танков ВС РФ Т-90М "Прорыв", поэтому зарываются в землю, пытаясь скрыться от них, сообщил командир боевой машины с позывным "Перун".

Фото: Министерство обороны РФ

По словам военного, благодаря теплозащитному кожуху "Прорыв" практически незаметен на линии соприкосновения. Он уточнил, что боевикам ВСУ не всегда удаётся выявлять его с помощью тепловизионных прицелов.

"По радиоперехватам не раз слышали, что когда выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не увидели", — отметил командир в видеозаписи, обнародованной пресс-службой Минобороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Т-90М "Прорыв" самым лучшим танком в мире. Как подчеркнул глава государства, если эта боевая машина выходит на позицию, противнику уже "нечего делать".